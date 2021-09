Die Frauenunion führt das schlechte Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl auf den Kanzler-Kandidaten zurück. „Armin Laschet muss Verantwortung für das desaströse Wahlergebnis übernehmen“, fordert Kirsten Pehlke, Vorsitzende der Frauenunion und Vorstandsmitglied der CDU Ludwigshafen. Die quälend langen Diskussionen um die K-Frage sowie eine inhaltliche Leere im Wahlkampf hätten zu diesem Ergebnis geführt. Dies liege klar in der Verantwortung des Bundesvorsitzenden, der mit dem Präsidium die Stimmung in der eigenen Partei ignoriert habe. Die CDU habe die Wahl verloren, das müsse nun auch eingestanden werden, fordert Pehlke. Der von Laschet erhobene Anspruch auf die Regierungsbildung zeige erneut, dass ihm das Gespür für die Stimmung bei den Bürgern fehle. Die CDU brauche einen Neuanfang – mit neuem Personal an der Spitze. Respekt zollte Pehlke der klaren und schnellen Entscheidung von Julia Klöckner, die ihren Rücktritt als Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz angekündigt hat. Die Frauenunion spricht sich für den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Christian Baldauf, als Nachfolger aus.