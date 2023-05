Mit einer großen Party am Samstag, 3. Juni, feiert der Verein Frauencafé Ludwigshafen 40. Geburtstag. Das Programm beginnt um 15 Uhr im Cinema Paradiso, Hemshofstraße 56, und endet mit Musik und Tanz von 20 bis 22 Uhr. Zwischendrin gibt es eine Geburtstagstorte mit Kaffee und Kuchen, ein großes Büffet, einen Überblick über die Geschichte des Frauencafés, einen kurzen Film mit Interviews, eine Kabarettdarbietung von Marion La Marche und den Auftritt eines Zauberers. Seit seiner Gründung 1983 hat das Frauencafé mehrfach seine Räume gewechselt und sich zugleich mit dem Schwerpunkt seiner Arbeit auf jeweils neue Anforderungen eingestellt. Seit dem Umzug in den Hemshof vor gut zehn Jahren nimmt das Frauencafé verstärkt Denkmuster und Vorurteile in Bezug auf verschiedene Diskriminierungskategorien in den Blick. Neben der Arbeit im Stadtteil engagieren sich die Frauen beim Internationalen Frauentag und bei themenbezogenen Veranstaltungen. Die Arbeit des Vereins werden Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Sozialdezernentin Beate Steeg und Ortsvorsteher Osman Gürsoy (alle SPD) in Grußworten würdigen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung bis 30. Mai per E-Mail an frauencafe_lu@web.de. Infos plus Programm im Netz unter www.frauencafe-ludwigshafen.de.