Das Frauencafé muss aus seinen angestammten Räumen im Hemshof ausziehen. Die Stadt habe sie „vor dem Hintergrund notwendiger Einsparungen“ gekündigt, teilte der Vorstand weiter mit. Die Suche nach einer neuen Bleibe läuft.

Die schlechte Nachricht trifft den Verein unmittelbar vor Beginn des Jubiläumsjahrs. Das Frauencafé ist 1983 gegründet worden und ist nach eigenen Angaben der letzte aktive Gleichstellungsverein in der Stadt, dessen Wurzeln noch bis in die 68er-Generation reichen. In der Gräfenaustraße haben sich zuletzt zehn bis zwölf Frauen getroffen, mit dem Ziel, Diskriminierungskategorien in den Blick zu nehmen.

Sie befürchten nun, dass die bisherige regelmäßige jährliche Förderung der Stadt aufgrund der prekären Haushaltslage ebenfalls zur Disposition steht. Größere Projekte finanziert das Frauencafé mit der Förderung unterschiedlicher Geldgeber in der Stadt sowie durch projektbezogene Spenden und Eigenleistungen der Beteiligten. Dazu zählt etwa der “TreffPunkt Gräfenau“ an der Gräfenauschule im Hemshof.

Bei der Vorstandswahl im Februar wollen Magdalena Striebinger und Ebru Celik aus privaten Gründen nicht erneut kandidieren.