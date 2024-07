Die Frauen Union Ludwigshafen begrüßt das Vorgehen von Kommunalem Vollzugsdienst (KVD) und Polizei gegen illegale Prostitution im Stadtteil Mitte. Wie berichtet, trafen die Beamten bei Kontrollen in der vergangenen Woche in einem Hotel auf drei Prostituierte, die dort ihr Gewerbe ausübten und beendeten das Geschehen. Die Frauen Union spricht von einem „großen Erfolg“ der Behörden, der auch den Beschwerden aufmerksamer Bürger zu verdanken sei. Dass sich illegale Prostitution immer häufiger in privaten Räumen abspiele, mache einen Zugriff meist schwierig, schreibt Kirsten Pehlke, Kreisvorsitzende der Frauen Union.