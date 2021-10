Von Oktober bis Januar 2022 lädt das Heinrich-Pesch-Haus einmal im Monat zur Webtalk-Reihe „Frauen und Gesundheit“ ein. Vier Expertinnen aus Medizin, Pflege und Forschung sprechen über Themen wie etwa geschlechtersensible Medizin.

Los geht es am Montag, 25. Oktober, mit einem Webtalk über Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit in der Pflege, am Mittwoch, 24. November, folgt dann eine Veranstaltung zum Thema Gewalterleben in der Geburtshilfe, von dem Frauen immer wieder berichten, zu dem die Datenlage allerdings noch sehr dürftig ist, wie die Verantwortlichen mitteilen. Warum bleibt die Medizin nur mit Frauen zukunftsfähig? Mit dieser Frage befasst sich der dritte Webtalk am Dienstag, 14. Dezember. „Exzellente Medizin ist geschlechtersensibel“ lautet das Thema des letzten Abends der Webtalk-Reihe am Mittwoch, 12. Januar 2022.

Alle Vorträge beginnen um 19 Uhr und werden je nach Corona-Lage hybrid oder online durchgeführt, die Teilnahme ist frei.

Noch Fragen?



Anmeldung bis vier Tage vor Veranstaltungsbeginn auf der Homepage des Heinrich-Pesch-Hauses unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen.