Der globale Aktionstag „One Billion Rising“ (eine Milliarde erhebt sich) macht seit elf Jahren auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Am Mittwoch hat die Veranstaltung, die in Ludwigshafen vom Verein Wildwasser und Notruf organisiert worden war, unter dem Motto „Rise for Freedom“ vor der Rhein-Galerie stattgefunden. Knapp 50 Teilnehmerinnen waren am späten Nachmittag mit von der Partie und präsentierten im Ballett die Choreographie des Aktionstags. Ziel von „One Billion Rising“ ist es, dass an diesem Tag im Februar weltweit jeweils eine Milliarde Menschen für ein Ende der Gewalt gegen Mädchen und Frauen protestieren.