Eine 33-Jährige und eine 43-Jährige sind laut Polizei am Samstagvormittag erst innerhalb und später vor einer Bäckereifiliale in der Carl-Bosch-Straße (Hemshof) aneinandergeraten. Zunächst stritten sie sich an der Theke. Nachdem beide ihre Einkäufe erledigt hatten, verlagerte sich der Disput auf die Straße, wo sie aufeinander einprügelten und sich beleidigten. Das Motiv ist unklar. Gegen beide Frauen wurden Strafverfahren eingeleitet.