Auf der Helmut-Schmidt-Brücke in Mannheim ist es laut Polizei am Donnerstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen. Eine 28-Jährige ging zu Fuß über die Brücke in Richtung Lindenhof, wobei sie einer ihr bekannten Mittdreißigerin über den Weg lief. Nach einem kurzen verbalen Disput artete die Konversation in eine Handgreiflichkeit aus. Zwei Zeuginnen, die mit dem Fahrrad auf der Brücke fuhren, wurden auf das Geschehen aufmerksam, schritten ein und schlichteten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Nötigung.