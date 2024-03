In der Frauen-Oberliga haben die VTV Mundenheim im kleinen Derby die Südpfalz Tiger zu Gast. Während die Gäste als Fünfter ein wenig im Niemandsland der Tabelle stehen, sammeln die Gastgeberinnen nach der Eichhörnchentaktik noch Punkte für den Klassenverbleib.

Sechs Punkte beträgt der Vorsprung der Mundenheimerinnen auf Platz zehn – vor der Saison erklärtes Saisonziel. Vor allem der Sieg in der Vorwoche gegen die FSG Bodenheim/Gonsenheim/Mainz war Gold wert, denn die Mainzerinnen liegen auf eben diesem zehnten Platz, hätten den Rückstand weiter verkürzen können. Nun können die Mundenheimerinnen ein wenig befreiter aufspielen. Ein paar Zähler mehr dürfen es für die Mannschaft von André Rebholz aber schon noch werden. Gerne auch im Derby gegen die Südpfälzerinnen. An die haben die VTV immerhin gute Erinnerungen, haben sie das Hinspiel dank einer couragierten Leistung und viel Nervenstärke gegen Spielende für sich entschieden. Es war das zweite Spiel unter Rebholz Verantwortung.

Der Trainer würde den Erfolg aus der Auswärtspartie am Samstag gern wiederholen. Dafür kann er voraussichtlich einen breiten Kader aufbieten: Die weibliche A-Jugend spielt am Samstag zu Hause, hat die Qualifikation für ein weiteres Jahr in der Bundesliga der Juniorinnen längst in der Tasche und mit dem HC Koblenz in der Oberliga den Vorletzten zu Gast. Es ist daher davon auszugehen, dass die Leistungsträgerinnen der A-Jugend im Anschluss noch ein paar Kraftreserven für die Oberliga haben. Gespielt wird am Samstag ab 17.30 Uhr im Schulzentrum Mundenheim.