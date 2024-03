Die Oberligafrauen der VTV Mundenheim schieben sich ins obere Tabellenmittelfeld. Im hart umkämpften Pfalzderby rangen sie die Südpfalz Tiger 27:24 (14:12) nieder. Auch weil die Gäste am Ende Probleme hatten.

Acht Minuten vor dem Ende traf Lisa Motz für die Gäste zum 24:23. Zum Sieg reichte es nicht, Für die Mannschaft von Christoph Morio war es der letzte Treffer des Abends. Die Mundenheimerinnen konterten, Nele Graf erzielte fast postwendend den Ausgleich, Linda Götz bewies zwei Mal Nervenstärke von der Siebenmeterlinie und Jula Koopmann besorgte den 27:24-Endstand.

„Wir müssen unsere Führungen cleverer runterspielen“, bemängelte Gästetrainer Morio. Er meinte damit vor allem die Phase, in der die Südpfälzerinnen aus einem 20:20 (42.) ein 23:21 (47.) machten, räumte aber auch ein: „Uns haben die Alternativen gefehlt.“ Denn insgesamt waren die Mundenheimerinnen gut auf die Angriffe der Gäste eingestellt.

Hohe Fehlerquote

Das galt schon für den ersten Durchgang, in dem die Mundenheimerinnen nicht nur über Linda Götz und Esther Adam im Angriff immer wieder die Lücken im Tiger-Verbund attackierten, sondern vor allem stark und mit viel Engagement verteidigten. „Leider konnten wir uns dadurch aber nicht frühzeitig absetzen, weil wir uns mit vielen individuellen Fehlern immer wieder selbst aus dem Spiel genommen haben“, bemängelte VTV-Trainer André Rebholz. Das zwischenzeitliche 8:5 (16.) war ebenso wenig ein Ruhekissen wie das 13:9 (27.). Beim 20:20 war die Begegnung wieder in der Waage, schien das Pendel zugunsten der Gäste auszuschlagen. Es schien aber eben nur, denn mit viel Einsatz und in der Schlussphase auch endlich fast fehlerlos sicherten sich die Mundenheimerinnen verdient den Sieg.

Ein Faktor war dabei der Wechsel von Selina Hofmann auf Stefanie Pfau im Tor. Hoffmann hatte bis dahin gerade einmal drei Paraden gezeigt. Mit zehn gehaltenen Bällen war auch Pfau einer der Faktoren, die am Ende den Ausschlag zugunsten der Mundenheimerinnen gab. Die anderen waren vor allem Kampf und Einsatzwillen: „Wir wollten den Ball mit Tempo laufen lassen. Das ist uns gut gelungen. Wir haben den Kampf angenommen und uns förmlich in dieses Spiel hineingebissen“, erklärt Rebholz. Er war deshalb stolz auf seine Mannschaft, die das Spiel bis auf die fünf Minuten im zweiten Durchgang insgesamt bestimmte und deshalb als Sieger vom Parkett ging. Das musste auch Christoph Morio einräumen: „Mundenheim konnte sich in der ersten Halbzeit in der Abwehr auf uns einstellen.“ Nach dem Seitenwechsel waren Johanna Benz, Larissa Freund und auch Annalena Seibel kaum noch ein Faktor. Hinzu kamen 14 technische Fehler. Zu viel, um gegen die ebenfalls keineswegs fehlerlosen Mundenheimerinnen zu bestehen, auch wenn Rebholz mit der Fehlerquote seiner Truppe (13) gut leben konnte: „Wir hatten schon Spiele mit mehr Fehlern.“