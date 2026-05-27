Das Frauen-Nacht-Taxi wird es in Mannheim weiter geben, aber demnächst ändert sich einiges. Unter anderem ist eine neue Registrierung nötig. Hier ein Überblick.

Der Mannheimer Gemeinderat hat am 10. März beschlossen, das Frauen-Nacht-Taxi als bewährtes Angebot weiterhin zu erhalten. Es leiste einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und zum Sicherheitsgefühl von Frauen und Mädchen in den Nacht- und frühen Morgenstunden. Wegen der angespannten Haushaltslage müsse das Angebot jedoch „angepasst“ werden: Ab 1. Juni stehen pro Nutzerin künftig bis zu sechs Fahrten pro Jahr zur Verfügung. Die Fahrten können in zwei Dreierpaketen freigeschaltet und bis Jahresende genutzt werden, informiert die Stadt. Unverändert bleibe der Zuschuss pro Fahrt: Mannheimerinnen können zwischen 22 und 6 Uhr weiterhin einen Zuschuss von bis zu zehn Euro pro Fahrt erhalten (neun Euro von der Stadt, ein Euro von der Taxizentrale). Das Angebot leiste damit weiterhin einen spürbaren finanziellen Beitrag zu sicheren Heimfahrten.

Neue Registrierung erforderlich

Ab 1. Juni ist eine neue Registrierung für alle Nutzerinnen erforderlich. Alle bisherigen Konten werden zum 31. Mai gelöscht. Aufgrund der technischen Umstellung sei das Frauen-Nacht-Taxi in der Nacht von Sonntag, 31. Mai, auf Montag, 1. Juni, nicht verfügbar. Ab 1. Juni, 22 Uhr, stehe das neue System zur Verfügung. Zudem sei das Frauen-Nacht-Taxi künftig auf Nutzerinnen mit Wohnsitz in Mannheim beschränkt. Mit diesen Anpassungen sei eine Möglichkeit gefunden worden, das Frauen-Nacht-Taxi trotz der bundesweiten kommunalen Finanzkrise auch in Zukunft als freiwillige Aufgabe der Stadt Mannheim weiterzuführen, so die Verwaltung. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.mannheim.de/frauennachttaxi. Interessentinnen für das Frauen-Nacht-Taxi finden die Registrierung über das Bürgerportal auf www.mannheim.de/frauennachttaxi. Dort werden die persönlichen Daten eingegeben und mit dem Melderegister abgeglichen. Das Frauen-Nacht-Taxi in Mannheim wurde 2019 eingeführt, um Frauen, Mädchen ab 14 Jahren und Trans-Frauen in der Nacht und den frühen Morgenstunden eine sichere und vergünstigte Transportmöglichkeit zu bieten.