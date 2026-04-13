Die Stadt Mannheim schränkt das Frauen-Nacht-Taxi ein: Es soll nur noch sechs geförderte Fahrten pro Jahr geben, und nutzen dürfen es künftig ausschließlich Mannheimerinnen.

Die Stadt Mannheim schränkt das sogenannte Frauen-Nacht-Taxi ein: Es soll nur noch sechs geförderte Fahrten pro Jahr geben, und nutzen dürfen es künftig ausschließlich Mannheimerinnen.Die Stadt Mannheim schränkt das Frauen-Nacht-Taxi deutlich ein: Wie die Verwaltung mitteilt, können Nutzerinnen bald nur noch sechs statt bisher 20 geförderte Fahrten pro Jahr in Anspruch nehmen. Gleichzeitig wird das Angebot künftig ausschließlich Mädchen und Frauen mit Wohnsitz in Mannheim vorbehalten – bislang spielte der Wohnort keine Rolle. Das hat der Gemeinderat am 10. März beschlossen. Die Regelungen sollen ab dem 1. Mai gelten. Falls die technische Umsetzung bis dahin nicht möglich ist, ab dem 1. Juni.

Der Zuschuss von neun Euro pro Fahrt seitens der Stadt sowie ein Euro der teilnehmenden Taxiunternehmen bleibt bestehen. Hintergrund der Kürzungen ist die angespannte Haushaltslage der Stadt: Das Frauen-Nacht-Taxi sei eine freiwillige Leistung der Stadt, die trotz finanzieller Einschnitte weitergeführt werden soll. Die Reduzierung der Fahrten sei ein notwendiger Kompromiss, heißt es aus dem Rathaus.

Stadt betont den

Wert des Angebots

Das Frauen-Nacht-Taxi ermöglicht Mädchen und Frauen in Mannheim eine sichere Heimfahrt in den Nachtstunden. Rund 2000 Frauen registrieren sich jährlich für das Angebot, die meisten nutzen zwei bis vier Fahrten pro Jahr. Besonders gefragt ist das Taxi in den dunkleren Monaten sowie an Wochenenden und Feiertagen. Die Stadt hatte bislang jährlich 121.200 Euro für Fahrtkostenzuschüsse eingeplant. Künftig stehen nur noch 35.000 Euro zur Verfügung. Auch die Sachkosten werden von knapp 19.000 auf 10.500 Euro reduziert.

Trotz der Einsparungen betont die Stadt die Bedeutung des Angebots für die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum. Das Frauen-Nacht-Taxi sei ein wichtiger Baustein im „Eckpfeilerkonzept zur Sicherheit von Frauen und Mädchen“, das seit 2024 umgesetzt wird.

Weitere grundlegende Änderungen des Modells sind derzeit nicht geplant, allerdings prüft die Stadt, wie die Nutzung künftig noch einfacher gestaltet werden kann.