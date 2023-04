Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Zickig, schwanger, irrational und emotionsgeladen“ seien sie und deshalb ungeeignet fürs Filmgeschäft. So hieß es zuletzt in einem Vortrag im Cinema Quadrat, der Klischees aufs Korn nahm und die gleichberechtigte Teilhabe für Frauen beim Film forderte. Mädchen und jungen Frauen aus der Region bietet das Mannheimer Coaching-Programm und Kurzfilmfestival Girls Go Movie die Möglichkeit, sich filmisch auszuprobieren.

„Es ist oft ja immer noch so: Die Frauen arbeiten als Schauspielerinnen, aber hinter der Kamera stehen Männer“, erklärt Ruth Hutter, die Künstlerische Leiterin