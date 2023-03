Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ampel-Koalition will den Paragrafen 219a, der ein „Werbeverbot“ für Abtreibungen für Ärzte beinhaltet, abschaffen. Gegner befürchten, dass Frauen damit der Weg zur Abtreibung zu leicht gemacht wird. Tanja Gambino, die in Speyer bei der Diakonie die Schwangerschaftskonfliktberatung in der Pfalz koordiniert, kann das nicht nachvollziehen.

Es ist eine der wesentlichsten Entscheidungen im Leben einer Frau, ob sie Kinder haben möchte oder nicht. Das gilt besonders für diejenigen, die nicht explizit diesen Wunsch hegen