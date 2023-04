Frauen den Weg in die Kommunalpolitik erleichtern wollen das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) und die Gleichstellungsbeauftragten von Frankenthal, Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Für ein solches „Empowerment“ haben sie eine vierteilige Workshop-Reihe aufgelegt.

Zum Auftakt widmeten sie sich in einer Diskussionsrunde der Frage, warum immer noch deutlich mehr Männer als Frauen in den Parlamenten vertreten sind. „Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz“. Dieses Zitat von Elisabeth Selbert, eine der Mütter des Grundgesetzes, stellte HPH-Vizedirektorin Ulrike Gentner ihrem Vortrag voran. „Wir haben die Vision, dass wir Geschlechtergerechtigkeit erreichen können“, betonte sie – gerade auch mit solchen Workshop-Reihe, die Frauen zu mehr Engagement in der Kommunalpolitik ermutigen sollen.

„Frauen sind in Parlamenten unterrepräsentiert. Das Problem ist erkannt“, konstatierte die frühere Ministerialrätin Katharina Maria Drach in ihrer Keynote. Im Bundestag liegt die Frauenquote bei 35 Prozent. Die Gründe dafür seien vielfältig: So sei die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und politischer Arbeit häufig schwierig, Frauen hätten Angst vor Anfeindungen und erführen nur mangelnde Unterstützung durch ihre Parteien. Sie würden zudem politikfern sozialisiert und führten ein eher politikfernes Leben.

Sitzungen zeitlich begrenzen

Auch ganz konkrete Gründe benannte die Referentin, etwa zu lange Sitzungen zu zeitlich ungünstigen Terminen und einen respektlosen Umgangston in den Sitzungen. „Wenn Frauen in den Kommunalparlamenten fehlen, fehlen die Kompetenzen und Erfahrungen, die Frauen einbringen“, warnte sie. Als Verbesserungsvorschläge brachte sie digitale Sitzungen, eine Kinderbetreuung, die zeitliche Begrenzung von Sitzungen, aber auch Mentoring-Programme und Netzwerke für Politikerinnen ins Gespräch.

In der Diskussionsrunde berichteten Politikerinnen und Politiker aus der Region über ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik. So sieht der Frankenthaler Stadtrat Manuel Baqué (CDU) kürzere Sitzungen als ein attraktives Mittel, um mehr Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen. Stadtrat David Schwarzendahl von den Linken in Frankenthal forderte mehr weibliche wie männliche Vorbilder.

„Es braucht Unerschrockenheit“

„Ich mache was für meinen Ort und die Verbandsgemeinde“, erklärte Silke Schmitt-Makdice (SPD), Verbandsbürgermeisterin für Römerberg-Dudenhofen und der Ortsgemeinde Hanhofen, den Beweggrund für ihr politisches Engagement. Für Marion Schleicher-Frank, für die Freie Wählergruppe im Schifferstadter Stadtrat, ist Empathie und ein langer Atem das Fundament für eine langjährige kommunalpolitische Arbeit. „Es braucht eine gewisse Unerschrockenheit“, ergänzte Karin Lill, FDP-Stadträtin in Schifferstadt.

Nach der Auftaktveranstaltung wird die Reihe „Empowerment“ mit vier Workshops fortgesetzt. „Geld regiert die Welt?!“ ist der erste am 19. April überschrieben. Er widmet sich dem Haushaltsrecht und der Haushaltsplanung. Am 3. Mai geht es um Kommunikation und Macht, am 21. Juni um Marketing in eigener Sache und am 5. Juli um Struktur und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Alle Workshops finden von 19 Uhr bis 21.30 Uhr statt und sind für jeweils zehn Euro einzeln buchbar. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 5999-162 oder per Mail an anmeldung@hph.kirche.org.