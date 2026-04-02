Psychiatrie statt Gefängnis lautet das Urteil im Prozess am Landgericht Mannheim gegen einen 26-Jährigen. Es ging um sexuelle Nötigung und versuchte Vergewaltigung.

„Wir können den Täter nur dafür sanktionieren, was er getan hat. Nicht dafür, was er angerichtet hat“, sagte die Vorsitzende Richterin bei ihrer Urteilsbegründung. Diese Schäden waren im Prozessverlauf deutlich geworden. So hatte der Mann auf der Toilette der Universitätsbibliothek in Mannheim Bilder und Videos von Frauen beim Verrichten der Notdurft erstellt. Zwei dieser Frauen hatten ihn festgehalten und den Sicherheitsdienst der Uni benachrichtigt. Sie berichteten beide, dass sie seither ein ungutes Gefühl beim Toilettengang haben. Auch drei Frauen, die er im August 2025 S-Bahn-Bereich zwischen Neckargemünd und Wieblingen belästigt hatte, kämpfen bis heute mit den Folgen.

Einer Studentin habe er sich dabei nackt gezeigt, sich vor der jungen Frau selbst befriedigt. Sie könne bis heute nicht mit der Bahn fahren. Die Fahrt mit dem Auto zum Studienort nach Heidelberg komme zu teuer, so dass sie kaum noch an den Vorlesungen teilnimmt. In der S-Bahn selbst habe er sich ebenfalls vor zwei Frauen befriedigt, der einen davon, einer Gehörlosen, habe er sich dabei unbemerkt genähert und den Samenerguss auf Jacke, Gesicht und in die Haare der Frau verteilt. Sie war zunächst krank geschrieben, berichtete von Essstörungen und Herzrasen. Sie hatte eindrücklich vom Gefühl der Hilflosigkeit und auch der Scham berichtet, das sie während der Tat empfunden habe. Die Hilflosigkeit beeinträchtige sie noch heute.

Kriminelle Energie an den Tag gelegt

Zumindest für die Taten auf der Toilette wurde der Mann zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt. Hier sei die Schuldfähigkeit zwar möglicherweise stark beeinträchtigt gewesen, aber der Mann habe im Tatablauf eine erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt, sich in der mittleren von drei Toilettenkabinen verschanzt, diese zuvor mit dem Schild „Defekt“ versehen und dann auf die Lauer gelegt. Für alle anderen Taten folgten die Richter allerdings den Ausführungen des Sachverständigen, der eine Schuldunfähigkeit nicht ausschließen konnte. „Deshalb gilt hier: Im Zweifel für den Angeklagten“, so die Richterin. Er könne daher nicht nach dem Strafgesetzbuch abgeurteilt werden.

Dies galt sowohl für die Taten im S-Bahn-Bereich wie auch für einen Vorfall im Juni 2025, bei dem er auf einer beliebten Joggingstrecke am Mannheimer Neckarkanal eine 15-Jährige ins Gebüsch gezogen hatte – offensichtlich um sich sexuell an dem Mädchen zu vergehen. Erst durch das Einschreiten einer Zeugin, die mit der Polizei drohte, habe er von dem Mädchen abgelassen. Immerhin scheint die junge Frau den Vorfall gut verkraftet zu haben, berichtete die Mutter als Zeugin vor Gericht. Sie treffe sich wieder mit Freundinnen und gehe allein zu Terminen und hoffe darauf, mit Prozessende auch einen Abschluss zu finden.

Ob dies mit dem Schuldspruch gelingt, bleibt abzuwarten. Immerhin sei der 26-Jährige schuldunfähig und daher freizusprechen. Stattdessen ordnete die Richterin eine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung an, wo er erst wieder auf freien Fuß kommt, wenn die behandelnden Ärzte davon überzeugt sind, dass von ihm aufgrund seiner Schizophrenie keine Gefahr mehr ausgeht.