Eine 32-Jährige hat am Sonntagmittag aus einem Gleisbett in der Mannheimer Straße (Oggersheim) Steine auf die Fahrbahn geworfen. Als die Polizei erschien, rannte die Frau weg. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte die 32-Jährige. Da die Frau sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam sie anschließend in ein Krankenhaus, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch Steinwürfe der Frau geschädigt wurden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.