Ein Streit unter Kindern hat am Montagabend in Ludwigshafen zu einem Angriff auf Polizisten geführt. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor. Demnach wurde die Polizei gegen 19 Uhr in die Pranckhstraße gerufen, weil es dort zu einem Streit unter etwa 20 Kindern und Jugendlichen gekommen war.

Als die Polizisten mit den Kindern sprechen wollten, brach ein Streit zwischen zwei Eltern aus. In dessen Verlauf beleidigte und bedrohte eine 39-Jährige einen 40-Jährigen. Als die Polizeikräfte die Frau kontrollieren wollten, widersetzte sie sich und wollte die Polizisten filmen. Ihr Handy gab sie an eine weitere Frau, eine 20-Jährige, weiter.

Handy als Beweismittel sichergestellt

Als die Polizisten das Handy von ihr forderten, warf die 20-Jährige mit ihrem Schuh und traf einen Polizisten. Daraufhin sollte die Angreiferin gefesselt werden. Hiergegen wehrte sie sich, trat und schlug um sich. Die Polizeibeamten konnten die Frau unter Kontrolle bringen und ihr Handschellen anlegen.

Zwischenzeitlich hatten sich rund 20 Personen zusammengetan und näherten sich den beiden Polizisten, die gerade die 20-Jährige zum Streifenwagen bringen wollten. Erst nach Androhung von Zwangsmitteln und als weitere Polizisten eintrafen, hielt die Personengruppe Abstand. Die 40-jährige Mutter der 20-Jährigen filmte ebenso den Polizeieinsatz. Auf Ansprache der Polizeibeamten flüchtete sie in ein Haus. Polizeikräfte konnten sie einholen und festhalten.

Sie verweigerte die Angabe ihrer Personalien und auch die Herausgabe des Mobiltelefons, welches als Beweismittel sichergestellt werden sollte. Als ein Beamter ihr das Handy aus der Hand nehmen wollte, wehrte sie sich, indem sie um sich schlug und trat. Die Frau wurde ebenfalls gefesselt. Mutter und Tochter wurden zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihre Personalien erhoben werden konnten.