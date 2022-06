Eine 57-Jährige ist laut Polizei am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Philipp-Scheidemann-Straße (Oggersheim) völlig unvermittelt von einem ihr unbekannten 42-Jährigen angegriffen worden. Ihr Ehemann habe dies mit einem mitgeführten Pfefferspray abgewehrt, woraufhin der Täter in ein nahe gelegenes Wohnhaus flüchtete. Wie die Beamten mitteilen, war der Täter den Einsatzkräften bereits aus vorangegangenen Vorfällen und insbesondere für seine Aggressivität bekannt. Nachdem sie den 42-Jährigen ausfindig machen konnten, sei er mehrmals aufgefordert worden, seine Hände zu zeigen. Den Mann interessierte das alles aber offenbar nur wenig, sodass die Beamten am Ende die Elektroschockpistole einsetzten und den 42-Jährigen fesselten. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes sei er dem Kommunalen Vollzugsdienst übergeben worden, der ihn in eine Fachklinik brachte.