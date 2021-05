Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei am Freitag im Stadtteil West. Die Beamten erhielten zur Mittagszeit einen Hinweis, dass eine Frau ihr großes Geschäft vor einem Geldinstitut in der Burgundenstraße verrichtet habe. Die 56-Jährige, die der Polizei aufgrund ähnlicher Sachverhalte bekannt war, wurde von einer Streife vor Ort angetroffen und machte keinen Hehl aus ihrer vorangegangenen Handlung. Wie es weiter im Polizeibericht heißt, sei es den Beamten schließlich gelungen, die 56-Jährige dazu zu bewegen, ihre Notdurft in einer Plastiktüte zu entsorgen.