Ein 68-jähriger Taxifahrer ist am Sonntag verletzt worden, nachdem ihn eine unbekannte Frau geschlagen hat. Laut Polizei ließ sich die Frau um 20.12 Uhr mit einem Taxi vom Rathausplatz zur Bürgermeister-Kutterer-Straße fahren. In der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) hielt der Taxifahrer kurz an. Die Frau stieg aus und rannte davon. Der Taxifahrer rannte ihr hinterher und hielt sie fest. Dabei schlug die Frau mehrmals auf den 68-Jährigen ein bis er auf dem Boden lag und rannte davon. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2122.