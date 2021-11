Bei einem Unfall in Oppau ist am Dienstagmorgen ein Busfahrgast verletzt worden. Laut Polizeibericht war ein Linienbus gegen 8.30 Uhr beim Anfahren in der Bad-Aussee-Straße gegen einen anderen Bus gestoßen und musste bremsen. Eine im Bus stehende 43-Jährige stürzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.