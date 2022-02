Wegen einer Notbremsung eines Linienbusses verletzte sich eine Seniorin laut Polizei am Donnerstag so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Bus war gegen 9.50 Uhr auf der Maudacher- in Fahrtrichtung August-Heller-Straße von der Gartenstadt nach Mundenheim unterwegs und stoppte an einer Haltestelle. Parallel dazu fuhr ein Müllabfuhr-Lkw auf der Maudacher Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Da das Müllfahrzeug es dem Bus nicht ermöglichte, wieder von der Haltestelle loszufahren, musste der Busfahrer stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Bei diesem Bremsmanöver fiel die 71-Jährige von ihrem Sitz in den Durchgang des Busses.