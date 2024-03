Beim Sturz von einer Brücke in der Rheingönheimer Eisenbahnstraße hat sich eine Frau laut Polizei am Mittwoch gegen 15.45 Uhr schwer verletzt. Die Frau fiel auf den Asphalt der darunter verlaufenden B44. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach ersten Zeugenaussagen gibt es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die B44 in Richtung Mundenheim wurde zeitweise gesperrt, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.