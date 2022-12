Die Polizei sucht Zeugen nach einem mysteriösen Vorfall im Mannheimer Stadtteil Rheinau, der sich bereits am 25. November um 18.30 Uhr in der Rhenaniastraße, Kreuzungsbereich Edinger Riedwegs, zugetragen hat. Dort entzündete sich ein Streit zwischen einem Paar, das laut Polizei in einem Mercedes-Jeep unterwegs war. Infolge der Auseinandersetzung stürzte die 37-Jährige aus der Beifahrerseite des Wagens und blieb verletzt auf der Straße liegen. Der Wagen bremste zunächst fast bis zum Stillstand ab und beschleunigte unerwartet, als die 37-Jährige das Fahrzeug verlassen wollte. Sie stürzte erneut auf die Straße und blieb – vermutlich bewusstlos – liegen. Zahlreiche Passanten eilten ihr zur Hilfe. Sie alarmierten auch den Rettungsdienst. Der Fahrer des Mercedes, der Lebensgefährte der Frau, kam an die Unfallstelle zurück und hielt sich mit den Passanten an der Unfallstelle auf. Zur genauen Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Zeugen, sich unter Telefon 0621 876820 zu melden.