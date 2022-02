Bei einer Personenkontrolle einer Polizeistreife ist eine 25-Jährige in der Nacht zum Montag im Stadtteil Nord leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fand die Kontrolle gegen 3 Uhr in der Virchowstraße statt. Nach Darstellung der Polizei griff die Frau die Beamten an und beleidigte sie. Die 25-Jährige wurde daraufhin gefesselt. Bei dem Einsatz sei die Frau leicht am Finger verletzt worden. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Widerstands eingeleitet. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.