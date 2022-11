Aus ihrem Wagen befreien musste die Feuerwehr am Freitag eine Frau, die nach einem Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der BASF-Werksfeuerwehr eingeklemmt worden war.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, kam es gegen 11.52 Uhr zu der Kollision auf der L 523, als das Feuerwehrauto zu einer Einsatzfahrt in Richtung Werksteil Nord unterwegs war. In Höhe eines BASF-Parkhauses stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Insassen der Werksfeuerwehr, die unverletzt geblieben waren, konnten die Frau befreien. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. 21 Einsatzkräfte der städtischen Feuerwehr unterstützen mit sechs Fahrzeugen ihre BASF-Kollegen.