Eine 58-jährige Frau ist in der Nacht zum Dienstag gegen 1.05 Uhr in Oggersheim räuberisch erpresst worden. Wie die Polizei weiter berichtet, war die Frau zu Fuß in der Comeniusstraße unterwegs, von der Dürkheimer Straße kommend. In Höhe einer dortigen Apotheke wurde sie von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann zog ein Messer und forderte sein Opfer zur Herausgabe von Bargeld auf. Die 58-Jährige händigte ihm eine zweistellige Bargeldsumme aus. Anschließend flüchtete der Täter auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung der dortigen Esso-Tankstelle. Die Geschädigte wurde nicht verletzt. Der Täter soll zirka 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hat dunkle Haut und ist stämmig. Bei der Tat trug der Mann einen dunklen Kapuzenpulli und eine graue Jogginghose sowie einen schwarzen Mundschutz. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.