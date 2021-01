In der Mundenheimer Pfarrer-Krebs-Straße ist am Montag um 5.50 Uhr eine Frau mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen. Dann zückte dieser ein Messer und forderte die Frau dazu auf, ihm ihre Handtasche zu geben. Doch die Frau rannte weg. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Saarlandstraße. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Daunenjacke und hatte die Kapuze über dem Kopf sowie eine schwarze Wollmütze. Zudem hatte er ein schwarzes Tuch vor dem Mund. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.