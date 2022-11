Weil sie in Schlangenlinien durch Ruchheim fuhr, ist eine Autofahrerin am Donnerstagabend von der Polizei kontrolliert worden. Ein 65-Jähriger hatte die Ordnungshüter zunächst über die vor ihm fahrende Frau informiert. Kurze Zeit später hielt das Fahrzeug an und der Mann sprach mit der Fahrerin, die zwei Kinder im Auto hatte. Da die Frau einen stark alkoholisierten Eindruck machte, fuhr er sie – noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten – zu ihrer Wohnanschrift. Dort wurde sie von einer Streifenwagenbesatzung aufgesucht. Die Frau räumte ein, mit dem Pkw unterwegs gewesen zu sein und zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein Test ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der Führerschein der 42-Jährigen wurde sichergestellt. In der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und die Entziehung ihrer Fahrerlaubnis. Da sie ihre beiden acht- und zwölfjährigen Kinder im Auto hatte, wurde das Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Kinder sind nun in der Obhut des Vaters.