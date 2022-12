Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat eine betrunkene 44-Jährige bereits am 7. Dezember in eine Klinik eingeliefert, wie die Stadtverwaltung informiert. Die Polizei hatte den KVD um 13 Uhr alarmiert. Den Angaben zufolge war die Frau schon am Vormittag wegen eines sehr hohen Alkoholspiegels in ärztlicher Behandlung gewesen. Beim Eintreffen des KVD war ein Gespräch mit ihr schwierig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Die Frau wurde stationär aufgenommen.