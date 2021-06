Nachdem ein 46-Jähriger am Donnerstag seine 31-jährige Lebensgefährtin geschlagen hatte, verständigte die Frau die Polizei. Nach Angaben der Beamten war die Frau von ihrem Partner verletzt worden und erlitt mehrere kleinere Platz- und Risswunden. Der 46-Jährige wurde von den Polizisten der Wohnung verwiesen, seine Schlüssel wurden sichergestellt und ein Kontakt- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die 31-Jährige und ihre Kinder konnten in der Wohnung bleiben. Die Polizei appelliert: Betroffene sollten bei Gewalt in der Partnerschaft den Notruf wählen. Die Polizei biete eine Opferberatung gemeinsam mit einer Interventionsstelle an, die unter Telefon 0621/ 5292536 zu erreichen ist.