Einen Geldbeutel mit 1000 Euro Inhalt hat eine 56-Jährige am Mittwoch in der Industriestraße (Friesenheim) gefunden. Die Frau gab die Börse gleich darauf bei der Polizei im Haus des Jugendrechts (Mitte) ab. Die Polizisten ermittelten den Eigentümer des Geldbeutels und riefen ihn an, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Der hocherfreute 40-Jährige holte am Donnerstag seinen Geldbeutel ab und sagte den Beamten, dass er sich bei der Finderin, die mit der Herausgabe ihrer Telefonnummer einverstanden war, erkenntlich zeigen werde.