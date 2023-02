Opfer eines Trickbetrügers ist laut Polizei am Freitag in Mundenheim eine 85-Jährige geworden. Sie Frau befand sich an der Straßenbahnhaltestelle Schillerschule (Rheingönheimer Straße), als sie ein Unbekannter fragte, ob sie ihm am Fahrkartenautomaten helfen könne. Sie steckte ihre EC-Karte in den Automaten und gab ihre PIN ein. Im Nachgang wurden 1000 Euro von ihrem Konto abgebucht. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.