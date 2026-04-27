Ein Unbekannter hat sich auf der Mannheimer Neckarwiese unterhalb der Dammstraße vor einer 31-jährigen Frau entblößt und sich dabei an sein Glied gefasst. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntag kurz vor 14 Uhr. Der Mann öffnete seine Hose, drehte sich zu der Frau und begann, sich selbst zu befriedigen. Die 31-Jährige schrie den Mann daraufhin an und ging zur nächsten Polizeidienststelle. Der Täter flüchtete, eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Exhibitionist soll einen dicken Bauch, helle Haut und eine Halbglatze haben und an dem Tag unrasiert gewesen sein. Er trug ein T-Shirt und eine lange Jeans. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0621 174-4444.