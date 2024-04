Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 17.40 Uhr an der Bushaltestelle in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord) eine Frau sexuell belästigt. Laut Polizei ging er im Anschluss in Richtung Schanzstraße. Obwohl die Polizei sofort nach ihm suchte, konnte er nicht gefunden werden. Es soll sich um einen jungen Mann mit dunklen Haaren und schlankem Körperbau gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.