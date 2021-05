Der über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Vogelkundler und Naturschützer Franz Stalla ist am 11. Mai 90 Jahre alt geworden. Bis zur Rente war er als Maschinenbauingenieur tätig. Aber seine Leidenschaft gehörte seit 1956 der Vogelkunde. Stalla veröffentlichte Bücher und ist Mitbegründer des Förderkreises Ebertpark. Auf seine Initiative hin wurden Biotope und Schutzgebiete in der Vorderpfalz geschaffen. Ornithologische Reisen führten ihn in die ganze Welt. Mit Stallas Namen eng verbunden ist der von ihm gegründete ornithologische Arbeitskreis der Volkshochschule (Orbea), und er hat die Vogelbeobachtungsstation im Maudacher Bruch mit aufgebaut. Der Friesenheimer hat rund 60.000 Vögel beringt. Mit 86 hat er die Orbea-Leitung Ende 2017 in jüngere Hände übergeben. 1991 erhielt er das Bundesverdienstkreuz, 2000 den Maximilianstaler und zudem den Umweltpreis der Stadt – und an seinem 90. Geburtstag „mehr als 50 Anrufe“.