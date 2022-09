Er ist der „Dauerbrenner“ unter den pfälzischen Vorsitzenden eines Gesangvereins: Der ehemalige Bankkaufmann und Sparkassen-Betriebswirt Franz Schollenberger aus Mundenheim, der seit 1985 und damit seit 37 Jahren an der Spitze der Mundenheimer Sängerinnen und Sänger steht und am 12. September seinen 80. Geburtstag feiert. Zunächst von 1985 bis 2019 als Vorsitzender des Männergesangvereins „Liederkranz“, dann nach dessen Zusammenschluss mit dem Männergesangverein von 1856 auch als Chef der Chorgemeinschaft Mundenheim, gibt er bei der traditionsreichen Vereinigung mit ihren rund 300 Mitgliedern den rechten Ton an. Der Bassist, der 1985 als Nachfolger von Walter Geißler an die Spitze des „Liederkranzes“ berufen wurde, wurde im vergangenen Jahr vom Deutschen Chorverband für 60 Jahre ununterbrochene Sangestätigkeit besonders geehrt. In seiner „Dienstzeit“ starteten die Mundenheimer Sänger auch ihre aktive Mitarbeit an der Gestaltung der Munnemer Kerwe, wo sie seit über 40 Jahren im Schulhof des Schulzentrums einen vielbesuchten „Kerwetreff“ organisieren, dessen Höhepunkt und Abschluss bis zur Zwangspause durch die Corona-Pandemie 26 Jahre lang die „Gockelsverbrennung“ war. Schollenberger, der beruflich 43 Jahre lang Mitarbeiter der Stadtsparkasse und dort zuletzt Personalleiter war, sorgte auch für nichtmusikalische unterhaltsame Aktivitäten der Sängerinnen und Sänger, wie Mehrtages-Reisen nach Paris oder Wien.