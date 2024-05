Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Kumm, geh fort!“, eine gängige kurpfälzische Redensart, die gehörige Zweifel am Geäußerten des Gegenübers zum Ausdruck bringen soll, so lautet der Titel des ersten gemeinsamen Programms von Franz Kain und Manfred Maser, das sie am Samstag – ein gutes Jahr nach der Premiere in Weinheim – im gut gefüllten Mannheimer „Schatzkistl“ auf die Bühne brachten.

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, was sich an dem Abend bewahrheitete. Hier der quirlige „Woinemer“ Kain, in der Region sattsam mit seinen