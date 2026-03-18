Ein Mehrfamilienhaus in C7 hat sich als „Galerie im Treppenhaus“ einen Namen gemacht. Für die neue Ausstellung wird es komplett bespielt – samt Nebengebäude und Keller.

Denn die aktuelle Ausstellung vereint nicht weniger als sieben sehr unterschiedliche fotografische Positionen. Sowohl stilistisch als auch thematisch haben sie wenig gemeinsam – oder, positiv ausgedrückt: Sie zeigen eine sehr große Vielfalt der zeitgenössischen Fotografie. Sozusagen das verbindende Element ist Franz Schubert. Nicht der österreichische Komponist der Romantik, sondern ein im oberfränkischen Forchheim lebender Fotograf und ehemaliger Kollege von Galerie-Betreiber Uli Bormuth und seiner Frau Brigitte Bauhoff bei Boehringer (heute Roche). Schubert hat für die aktuelle Ausstellung seine und die Arbeiten von sechs weiteren Fotografinnen und Fotografen in einer Ausstellung gebündelt.

Ohne Erklärungen hängen sie neben- und übereinander, mal thematisch sortiert, mal miteinander vermischt. Wer welchen Beitrag geleistet hat – darum geht es bei „Franz & Friends“ nicht. Sondern um neue Perspektiven, um das genaue Hinsehen, darum, sich überraschen und verblüffen zu lassen. Im Erdgeschoss gibt es ein Wiedersehen mit dem Ladenburger Lothar Schillak. Den ungewöhnlichen Naturaufnahmen des promovierten Meeresbiologen im Ruhestand hat die C7-Galerie schon vor zwei Jahren eine Ausstellung gewidmet, seine erst zweite überhaupt. Er zeigt mit einer Drohne aus 400 bis 600 Metern Höhe gemachte Luftaufnahmen einer ehemaligen Shrimps-Farm in Gambia. Ganz nah ran dagegen geht Franz Schubert, zu sehen ein paar Treppenstufen weiter. Eine Aufnahme von Turin ist so detailliert, so gestochen scharf, man kann den Leuten fast in die Fenster gucken. Die bald totfotografierte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin zeigt er vor dramatischem Himmel, wie gemalt.

Von der Straße ins Treppenhaus

Remy Höhener, ein Schweizer Fotograf, steuert spektakuläre Städteporträts bei, wir sehen Skylines aus Dubai, aus Shanghai, den Eiffelturm aus ungewohnter Perspektive. Aimee Égérie aus Berlin ist Chefsekretärin und Model und hat rätselhafte, fast psychedelische Porträts beigesteuert; den Menschen erkennt man kaum noch unter den Wellenlinien, in die er wie zerlegt worden ist.

Auch Brigitte Bauhoff und Uli Bormuth, die Betreiber der C7-Galerie, sind vertreten, ganz bescheiden Bauhoff unter dem Dach und Bormuth im Keller. Brigitte Bauhoff ist seit ihrer Studienzeit in den 1980er-Jahren im von besetzten Häusern geprägten Westberlin sehr an Streetart interessiert. „Wir fahren mindestens einmal im Jahr in eine Stadt und suchen Streetart“, erzählt Bormuth. „Man lernt Orte ganz anders kennen, wenn man nicht die üblichen Sehenswürdigkeiten abklappert.“ In Köln waren sie schon, in Marseille, in New York, in Paris und immer wieder in Berlin. Zurzeit interessiere sich seine Frau vor allem für das Frauenbild in der Streetart. Frauen, die früher eher Objekte in jener Kunst gewesen seien, seien zurzeit „sehr energisch“ als Protagonistinnen vertreten.

Ein Luchs im Hausflur

Uli Bormuth selbst interessiert sich für die Natur, genauer: für die „nature morte“, was Stillleben auf französisch heißt, aber wörtlich „tote Natur“ bedeutet. Er zeigt Aufnahmen von welkenden Pflanzen und Pflanzenteilen, aufgenommen im Herbst und frühen Winter am Bellenkrappen zwischen Waldpark und Reißinsel. In der Natur findet auch Andrea Baechstaedt ihre Motive, und zwar absolut einzigartige. Ihre Leidenschaft ist die Astrofotografie – und als sie eines sehr frühen Morgens erwachte, hatte sie auch mal einen Luchs vor der Linse. Dessen Anblick erfreue vor allem die Kinder, die in der Wohnung neben dem Flur mit ihren Fotos leben, immer wieder aufs Neue, erzählt Bormuth. Bei der Frage, ob alle Nachbarn mit der Kunst in dem Wohnkomplex einverstanden seien, muss er lachen: „Wenn wir keine Ausstellungen mehr zeigen würden, würden sie sich beschweren.“

Die Ausstellung

„Franz & Friends – die wunderbare Welt der Fotografie“, bis Dienstag, 28. April, und noch einmal von Oktober bis Dezember in C7, 1 in Mannheim. Öffnungszeiten: dienstags, 16 -18 Uhr, und nach Vereinbarung unter Telefon 0174 3353867.