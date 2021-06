Französische Schriftsteller haben den Leiter des Mannheimer Theaters Felina-Areal Sascha Koal gleich zu zwei Serien inspiriert, an denen die Tänzerinnen und Tänzer der freien Szene gearbeitet haben. Beim Festival „Freier Tanz im Delta“, das am Samstag, 19. Juni startet, sind beide Formate auf mehrere Abende verteilt erstmals live zu sehen. „Solitaire/Solidaire“ – das Wortspiel „solitaire“ (allein) und „solidaire“ (gemeinsam) stammt aus einer Erzählung von Albert Camus und kann als Chiffre auf künstlerisches Schaffen bezogen werden. Üppig kommt das Motto „Tanzt Böse Blumen!“ daher, bei dem Gedichte von Charles Baudelaire als Inspiration dienten. Andere Arbeiten wurden in „Boxful of Dancers 2“ entwickelt: 23 Stücke von Viktória Kohalmi, Christina Liakopoyloy, Crystal Schüttler, Katja Visschers, Cedric Bauer, Marcela Snášelová, Amelia Eisen, Catherine Guerin, Martina Martín, Delphina Parenti und Kirill Berezovski, Cecilia Ponteprimo, Sarah Wünsch und Mike Planz. Termine: 19. und 20. Juni, 18 Uhr, 23. Juni, 19 Uhr, 27. Juni, 18 Uhr, 1. Juli, 19 Uhr. Reservierung über karten@theater-felina-areal.de und negativer Corona-Test sind nötig. Plexiglas-Wände sorgen für Abstand im Theater, Holzbauerstr. 6-8.