Aufgrund seines schlechten baulichen Zustands muss der Kanal in der Frankenthaler Straße erneuert werden. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch weiter mitteilte, muss deshalb zunächst der Abschnitt zwischen Rohrlachstraße und Pettenkoferstraße wegen der vorab notwendigen Kampfmitteluntersuchung in der Nacht von Montag, 24., auf Dienstag, 25. Oktober, von 23 bis 5 Uhr abschnittweise gesperrt werden. Gegebenenfalls wird diese abschnittweise Sperrung auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im gleichen Zeitraum wiederholt.

Straßenbahn, Radfahrer und Autofahrer können prinzipiell weiter durch die Frankenthaler Straße fahren, allerdings wird die Fahrbahn auf Höhe des jeweiligen Untersuchungsabschnitts verengt. Um die Verkehrsfläche lückenlos auf mögliche Kampfmittel untersuchen zu können, wird auf der Straßenseite in Richtung Oggersheim ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Rückfragen können an den Projektleiter der Wirtschaftsbetriebe der Stadt, Muhammed Emin Elibol, unter Telefon 0621 504-6809 gestellt werden. Mitte August war nahe der Kreuzung Frankenthaler und Rohrlachstraße bei Bauarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden und entschärft worden.