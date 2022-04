Eine Erhöhung der Grundsteuer A oder B lehnt die Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ im Stadtrat ab. Zur Begründung führt der Fraktionsvorsitzende Hans-Joachim Spieß (62, parteilos) die gestiegenen Energiepreise und die Inflation an. Auch die stark steigenden Zinsen für Immobiliendarlehen würden die Bürger massiv belasten. Eine Erhöhung der Grundsteuer werde die Ludwigshafener noch mehr belasten. Wie berichtet, hatte eine Mehrheit am Montag im Hauptausschuss der Anhebung der Grundsteuer nach langer und heftiger Debatte zugestimmt. Oberbürgermeisterin Steinruck (SPD) sah dazu keine Alternative, weil die Finanzaufsichtsbehörde ADD sonst den Haushalt nicht genehmigen würde. Dies hätte zur Folge, dass Bäder, Bibliotheken und der Pfalzbau geschlossen würden und Kitas kein weiteres Personal bekämen, so die OB. Die „Bürger für Ludwigshafen“ fordern statt einer Steuererhöhung eine bessere Finanzausstattung der Stadt durch Land und Bund. Die OB trage mit die Verantwortung an der Finanzmisere. Die zweiköpfige Fraktion ist eine AfD-Abspaltung und nicht im Hauptausschuss vertreten.