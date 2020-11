Die Corona-Pandemie beherrscht weiterhin den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. Das Klinikum möchte weiterhelfen. Vier Mediziner beantworten am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr Fragen am Expertentelefon.

Hygieneregeln und Tipps fürs richtige Verhalten. Dazu Verordnungen der Politik. Im Moment können Bürger schnell den Überblick verlieren. Das Klinikum ist eine ganz zentrale Anlaufstelle in Sachen Corona: Hier werden Patienten behandelt, und bis zu 1000 Menschen werden pro Tag in der Infektionsambulanz getestet. Kurzum: Die Mediziner am Klinikum haben sehr viele Erfahrungen rund um das Thema Corona gesammelt. Deshalb möchten sie Bürgern nun die Gelegenheit geben, direkt am Expertentelefon Fragen loszuwerden und weitere Informationen zu bekommen. Vier Ansprechpartner stehen dafür am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr zur Verfügung:

Sebastian Kevekordes (Telefon 0621/503-20875), Leiter Krankenhaushygiene, beantwortet Fragen zum Infektionsschutz – wie kann ich mich im beruflichen und privaten Umfeld vor Corona schützen, was muss ich beachten, wenn ich alte Angehörige im Haushalt leben habe, welche Erkenntnisse gibt es zu Kindergarten und Schule.

Christine Fischer (Telefon 0621/503-25382), Leiterin Infektionsambulanz, beantwortet Fragen zur Teststrategie und zum Thema Quarantäne – wann kann ich mich testen lassen, wann muss ich getestet werden, wer muss wie lange in Quarantäne, wer kann zur Infektionsambulanz kommen.

Matthias Bauer (Telefon 0621/503-25907), Chefarzt Institut für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin, beantwortet Fragen zu den Tests – welche Möglichkeiten gibt es, was sind die Vor- und Nachteile, wann muss ich mich testen lassen und wann ist ein Test wenig aussagekräftig, wie lange dauert die Auswertung.

Günter Layer (Telefon 0621/503-2053), Ärztlicher Direktor, beantwortet Fragen zur Situation am Klinikum – wie entwickeln sich die Covid-Fallzahlen, wie sieht es bei den Intensivkapazitäten aus.