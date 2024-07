Berührende Geschichten, anregende Gespräche, bekannte Gesichter und Blicke hinter die Kulissen des Kinos: All das wird bald wieder viele, viele Menschen auf die Ludwigshafener Parkinsel locken. Hier sind alle Fakten zum 20. Festival des deutschen Films.

Wann wird das Festival des deutschen Films stattfinden?

Es beginnt am Mittwoch, 21. August, 18.30 Uhr, mit der Vorführung des Eröffnungsfilms „Familie is nich“. Anschließend spielt gegen 21 Uhr die Gruppe Die Wandermusikanten. Die letzten Filme des Festivals werden am Sonntagabend, 8. September, gezeigt.

Wie viele Menschen werden zum Filmfestival erwartet?

Es kommen jährlich über 100.000 Besucherinnen und Besucher aus der Stadt und der Region zum Filmfestival.

Wie wird das 20. Jubiläum begangen?

Das Filmfestival veröffentlicht ein 350 Seiten starkes Jubiläumsbuch, das auf alle Festival-Ausgaben seit 2005 zurückblickt. Es ist ab 21. August auf dem Festivalgelände und im Buchhandel erhältlich. Zudem erinnert der Film „Zeitreise. 20 Jahre Festival des deutschen Films“ an Höhe- und Tiefpunkte, Stars und Sternchen, Hoffnungen und Sorgen der Macher. Er kann bei freiem Eintritt donnerstags bis sonntags um 12 Uhr im Zeltkino C angeschaut werden.

Wie viele Filme werden gezeigt?

Im Programm des Festivals laufen 56 Filme für Erwachsene sowie sieben Filme für Kinder.

Wie viele Kinos wird es geben?

Geplant sind drei Zeltkinos und ein Freiluftkino. Im Open-Air-Kino wird der Ton über Kopfhörer empfangen. Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt, auch bei Regen. Karten können nicht umgetauscht werden. Für den Fall, dass es regnet, sollte man entsprechende Kleidung dabei haben.

Wo gibt es Kinokarten, und was kosten sie?

Der Vorverkauf für das Festival startet am Montag, 29. Juli, um 10 Uhr. Karten kann man dann entweder online unter www.fflu.de erwerben oder an der Vorverkaufsstelle in der Ludwigshafener Rhein-Galerie (bis Samstag, 7. September, montags bis samstags, 10 bis 20 Uhr). Die Ticket-Kasse auf dem Festivalgelände ist während des Festivals täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Einzel-Eintrittskarten kosten genau wie im vergangenen Jahr 12,80 Euro. Alle Kinokarten sind Platzkarten mit einer festen Sitznummer. Beim Kauf von fünf Karten bekommt man 4, beim Kauf von zehn Karten 10 Euro Rabatt. Der Besuch eines Kinderfilms kostet 5 Euro. Die Eröffnung und die Verleihung der Preise für Schauspielkunst kosten 15 Euro Eintritt, die Übertragung der Veranstaltung im Nachbarzelt 12,80 Euro. Der Festivalpass, der zum unveränderten Preis von 180 Euro zum Anschauen sämtlicher Filme berechtigt (aber ohne Anspruch auf eine Eintrittskarte bei einer ausverkauften Vorstellung), ist nicht online erhältlich, sondern nur in der Rhein-Galerie oder an der Tageskasse auf dem Festival. Er ist nicht übertragbar.

Darf ich auf der Parkinsel parken?

Nein. Auf der Parkinsel wurde ein Anwohner-Parksystem eingerichtet. Somit gibt es dort keine öffentlichen Parkplätze. Um die Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, sollen während des Festivals verstärkte Kontrollen vorgenommen werden.

Da ich nicht auf der Parkinsel parken darf: Wie komme ich mit dem Auto zum Festival?

Besucher des Filmfestivals können zum (unveränderten) Pauschalpreis von 5 Euro im BASF-Parkhaus an der Rheinallee/Ecke Pfalzgrafenstraße ihr Auto abstellen. Es hat werktags von 17 bis 0.30 Uhr geöffnet und samstags und sonntags von 12 bis 0.30 Uhr. Zum gleichen Preis kann im rund um die Uhr geöffneten Parkhaus Walzmühle (Yorckstraße 2/Ecke Rheinallee) geparkt werden. Wer dort parkt, muss sein Parkticket an einer der Kino- oder Cateringkassen auf dem Festivalgelände umtauschen, um den ermäßigten Preis zu erhalten.

Wo können Menschen mit Behinderung parken?

Es gibt einige wenige Parkplätze für Behinderte am Festivalgelände Hafenstraße/Ecke Parkstraße.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Parkinsel?

Vom Berliner Platz und dem Parkhaus Walzmühle, das sich unmittelbar neben dem S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte befindet, fährt jeden Tag von 13 bis 0.30 Uhr etwa im 15-Minuten-Takt ein kostenloser Shuttlebus zum Festivalgelände und zurück. Der Elektro-Bus fährt nicht direkt auf die Parkinsel, sondern hält an der Haltestelle Rheinallee Süd (Kreuzung Rheinallee/Rottstraße). Von dort sind es noch etwa 500 Meter bis zum Festivalgelände.

Und wenn ich mit dem Fahrrad fahren möchte?

Am Festivalgelände gibt es einen kostenlosen Parkplatz für Fahrräder.

Gibt es dort etwas zu essen und zu trinken?

Unbedingt! Es soll sogar Menschen geben, die aus dem Film- ein Weinfest machen und sich ganz ohne Filmgenuss mit einem Glas Wein oder Bier oder Sprudel an den Rhein setzen … Getränke gibt es täglich von 11 bis 24, warme Speisen, Snacks und Kuchen werktags von 13 bis 22 und am Wochenende von 12 bis 22 Uhr (Flammkuchen bis 23 Uhr). Die Strandbar hat täglich von 16 bis 23 Uhr geöffnet. Am letzten Festivaltag findet unter dem Motto „film & wein“ eine Weinprobe statt – die man allerdings nur in Kombination mit einer Filmvorführung besuchen kann!

Gibt es das Programmheft schon?

Die 150.000 Exemplare des 80 Seiten dicken Programmhefts sind gerade gedruckt worden. Sie sollen in den nächsten Tagen in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar verteilt werden. Im Netz unter www.festival-des-deutschen-films.de findet man das Programm bereits.

Welche Preise verleiht das Festival?

Gleich drei Preise für Schauspielkunst werden in diesem Jahr vergeben: am Freitag, 23. August, an die Schauspielerin Liv Lisa Fries; am Samstag, 30. August, an den Schauspieler Joachim Król; am Sonntag, 31. August, an den Schauspieler Christoph Maria Herbst. Beim Festivalfinale am Samstag, 7. September, vergibt eine Fachjury den Filmkunstpreis 2024 und das Publikum den Rheingold Publikumspreis 2024. Zum Abschluss vergibt eine Kinderjury von Filmfestival und RHEINPFALZ am Sonntag, 8. September, den „Goldenen Nils“ für den besten Kinderfilm.

Welche Promis haben sich außer den Preisträgern angekündigt?

Meret Becker, die im Eröffnungsfilm „Familie is nich“ die Hauptrolle spielt, wird am 21. August erwartet. Auch der in Freinsheim aufgewachsene Schauspieler Leonard Kunz („Ein Mann seiner Klasse“) soll kommen. Weitere Namen werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.