Der Klimawandel und mit ihm extreme Wetterphänomene sind zunehmend auch in Ludwigshafen spürbar, die Anpassung an dessen Folgen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Daher hat die Stadt das geförderte Projekt „Fit for (Climate) Future“ auf den Weg gebracht. Lutz Schwab hat die Fakten zusammengetragen.

Um was geht es?

Den Klimawandel stellt niemand mehr ernsthaft infrage. Es geht nur noch darum, wie beispielsweise Städte darauf reagieren.