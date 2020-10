Von Axel Nickel

Wenn’s um Milliardenschulden geht, sind Verweise auf Excel-Tabellen eher nebensächlich. Und dennoch hat der Kämmerer damit am Montag einen wichtigen Hinweis gegeben. Denn das Haushaltsrecht ist das Königsrecht der Parlamente. Schließlich ist ein Haushalt in Zahlen gegossene Politik. Doch wie will ein Stadtrat wirklich mitreden, wenn er erst einmal über 1000 Seiten lesen und mühsam mit früheren Jahren vergleichen muss? Das geht nun mit der digitalen Version besser und schneller. Wichtig wäre, wenn die Räte nun sehr genau hinschauen und viele kritische Fragen stellen. Denn genau das ist ihre Pflicht mit Blick auf die Schulden.