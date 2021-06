Schnapszahl zum Auftakt: 33 Frühschwimmer haben am etwas trüben Dienstagmorgen ab sieben Uhr ihre Bahnen im Freibad am Willersinnweiher gezogen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in Ludwigshafen und dem damit verbundenen Lockdown fand der Saisonauftakt in der beliebten Freizeitanlage am Stadtrand gut einen Monat später statt, als im Frühjahr geplant worden war. Wie gewohnt wurden die ersten Badegäste von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Bäderchef Wolfgang Köllner und Gabriele Müller, der Leiterin des Freibads, und ihrem Team herzlich begrüßt. Zur Feier des Tages spendierte Steinruck den Schwimmern nach dem sportlichen Start in den Tag heißen Kaffee und frische Brezeln. Ausführliche Infos zum Hygienekonzept, Ticketsystem und den Öffnungszeiten des Freibads gibt es im Netz: www.ludwigshafen.de. Frühschwimmen von 7 bis 9 Uhr steht übrigens schon am Mittwoch, 9. Juni, wieder auf dem Programm.