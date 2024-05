Die Ehrenamtsbörse Vehra sucht für den von der Schauspielerin Uschi Glas gegründeten und geführten Verein „Brotzeit“ in Ludwigshafen Menschen ab 55 Jahren, die als sogenannte Frühstückshelfer in Ludwigshafener Schulen ehrenamtlich eingesetzt werden sollen.

In dem generationsübergreifenden Projekt kümmern sich ältere Menschen um benachteiligte Grund- und Förderschüler, die mit leerem Magen zum Unterricht kommen, berichtet der Vehra-Vorsitzende Juergen Hundemer. Die Frühstückshelfer arbeiten in einem Team, welches pro Schule jeden Morgen rund 60 Kinder betreut. Grundvoraussetzung ist daher, dass die ehrenamtlichen Helfer gerne mit Kindern umgehen. Zu den aktuell vier aktiven Schulen in Ludwigshafen sollen zusätzlich ab Juni die Gräfenauschule, die Rupprecht Schule, sowie die Ernst-Reuter-Grundschule die Kinder mit einem guten Frühstück versorgen.

„Wir wollen uns in der Ehrenamtsbörse durch geeignete Vermittlungen rechtzeitig vorbereiten und die Weichen stellen, um so bald als möglich noch mehr Schulen in der Stadt zu erreichen“, sagt Hundemer. Das Schulfrühstück soll möglichst schnell an den ersten Grund- und Förderschulen in Ludwigshafen, die einen berechtigten Bedarf haben, starten. Der Förderbedarf für die Schule liegt beispielsweise vor, wenn überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler in Familien mit staatlicher Grundsicherung leben.