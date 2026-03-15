26 Kubikmeter Müll sammelten Schifferstadter Bürger während der Aktion „Sauberes Schifferstadt“. Dabei fanden sie auffällig viele Lachgas-Kartuschen.

Wie die Verwaltung mitteilt, sind am Samstag, 7. März, auf Einladung der Stadt viele Schifferstadter zur Säuberungsaktion gekommen. Rund 26 Kubikmeter Abfall wurden zusammengetragen und in zweieinhalb Containern entsorgt. Mit dabei waren Bürger, Vereine, Unternehmen und Kitas, die sich für ein sauberes Stadtbild einsetzten. Als Dankeschön hat der FSV Schifferstadt die Teilnehmer für eine kleine Stärkung auf seinem Gelände eingeladen. Im gesamten Stadtgebiet, darunter entlang des Rehbachs, an Fahrradwegen, am Bahnhof, am Bahnweiher und im Industriegebiet, waren die Helfer aktiv. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) war auch dabei und widmete sich dem Schillerplatz. „Es ist schön, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Schifferstadterinnen und Schifferstadter zusammengekommen sind, um unsere Stadt sauberer zu machen“, sagte sie.

Die vollen Säcke wurden vom Stadtservice angeholt und entsorgt. Foto: Stadt/oho

Die Stadtverwaltung stellte Müllsäcke kostenlos zur Verfügung, die anschließend vom Stadtservice eingesammelt wurden. Ungewöhnlich war der Fund zahlreicher Lachgas-Kartuschen, die als Partydroge beliebt sein sollen. Da sich möglicherweise Restgas in den Kartuschen befindet, müssen diese über den Sondermüll entsorgt werden. Die Verwaltung warnt: Der Konsum dieser Droge kann gesundheitliche Schäden wie Erfrierungen, Bewusstlosigkeit oder Abhängigkeit verursachen.

Die jährliche Aktion „Sauberes Schifferstadt“ ist bereits zu einer Tradition geworden. Mit dieser soll die Umwelt geschützt und das Stadtbild verbessert werden, informiert die Verwaltung. Sie zeige auch, wie wichtig bürgerschaftliches Engagement für eine lebenswerte Stadt ist.